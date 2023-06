LPI-SHL: Berauscht mit dem E-Scooter unterwegs

Suhl (ots) - Zeugen werden zu einer Unfallflucht in Zella-Mehlis in der Wiesenstraße gesucht. Am 09.06.2023 gegen 14:30 Uhr parkte der Paketzulieferer seinen VW Transporter in der Wiesenstraße ab und stellte ein Paket zu. Als er kurze Zeit später zu seinem Fahrzeug zurückkam, war der linke Außenspiegel beschädigt. Wer den Unfall beobachtet hat und Angaben zum Verursacher machen kann, meldet sich bitte bei der Suhler ...

