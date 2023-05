Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gut riechend in Haft: Bundespolizei verhaftet Parfümdieb am Kölner Hauptbahnhof

Köln (ots)

Am Samstag (06.05.) endete der Ladendiebstahl für einen 18-Jährigen hinter Gittern. Der junge Mann hatte Parfüms im Wert von 206Euro eingesteckt und wurde hierbei erwischt. Die Folge: Haft.

Gegen 20:50 Uhr erhielt die Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof die Mitteilung über einen Ladendiebstahl in einer ansässigen Parfümeriekette. Am Tatort eingetroffen, schilderte der Ladendetektiv von dem Diebstahl. Der 18-Jährige hatte die Artikel an sich genommen, in seinem Hosenbund versteckt und versuchte anschließend sich zu "verduften". Dies wurde allerdings vom Ladendetektiv verhindert. Die Streife nahm den Sachverhalt auf, überprüfte die Personalien des polizeilich bekannten 18-Jährigen und überstellte den Dieb im beschleunigten Verfahren an den Gewahrsamsdienst der Polizei Köln. Ein Richter entschied, dass der junge Marokkaner aufgrund von Fluchtgefahr direkt eine Haftstrafe anzutreten hat.

