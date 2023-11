Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Verkehrsunfall, eine Person lebensbedrohlich verletzt

A4 Höhe AS Schmölln (ots)

Heute Morgen kam es zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten auf der A4 Höhe der Anschlussstelle Schmölln in Fahrtrichtung Frankfurt am Main. Insgesamt waren vier Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Ein 63-jähriger Fahrzeugführer zog mit seinem PKW VW vom Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Schmölln direkt nach links auf den linken Fahrstreifen der Hauptfahrbahn. Hierbei missachtete er den rückwärtigen Verkehr und übersah einen sich nähernden BMW. Der 42-jährige Fahrer im BMW konnten dem Hindernis nicht mehr ausweichen und fuhr auf den VW auf. In Folge des Zusammenstoßes wurde ein drittes Fahrzeug auf dem mittleren Fahrstreifen beschädigt. Nachfolgend schleuderte der BMW in den rechten Fahrstreifen, wo es zu einer weiteren Kollision mit einem LKW kam. Der Fahrer des VWs wurde durch den Unfall lebensbedrohlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum verbracht. Der Fahrer des BMWs wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von 50.000 EUR, die Fahrbahn musste mit einer Kehrmaschine gereinigt werden. Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die Richtungsfahrbahn Frankfurt am Main für 1h und 45 min und die Fahrbahn Richtung Dresden für etwa 45 min voll gesperrt werden.

