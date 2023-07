Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Pkw-Aufbruch.

Lippe (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (23./24.07.2023) wurde ein Mercedes CLS auf einem Parkplatz in der Sprottauer Straße aufgebrochen. Die Täter schlugen mit einem unbekannten Gegenstand die Fensterscheibe der Fahrertür ein und entwendeten das Lenkrad sowie diverse elektronische Einrichtungen. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Es liegen keine Hinweise auf Tatverdächtige vor. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

