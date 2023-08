Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unbekannte entwenden bis auf Rahmen alle Fahrradteile

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 23:15 Uhr entwendeten Unbekannte am Sonnabend in der Südstraße mehrere Fahrradteile von einem Mountainbike. Zuvor hatte die 24- jährige Geschädigte ihr Fahrrad der Marke Scott an einer Laterne am Zugang zum Hauptbahnhof angeschlossen. Als sie abends wieder zu ihrem Mountainbike kam, fehlten bis auf den Rahmen alle Anbauteile. Der Wert der entwendeten Fahrradteile wird auf 200 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0223567/2023) zu melden. (ml)

