Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Abenteuerlustiger Vierjähriger macht sich selbständig

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Ein abenteuerlustiger Vierjähriger machte sich am Freitagabend bei einem Spaziergang mit seiner Familie selbständig. Nachdem er sich in einem unbemerkten Moment von seinen Eltern abgesetzt hatte, lief der Junge zielgerichtet auf das Betriebsgelände der Thüringerwaldbahn in der Waltershäuser Straße. Hier bewunderte er die abgestellten Straßenbahnen. Eine Polizeistreife konnte schnell die besorgten Eltern des Vierjährigen ausfindig machen und den Jungen an diese übergeben. (ml)

