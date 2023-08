Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Weiterfahrt unterbunden

Gotha (ots)

Am frühen Freitagnachmittag fiel einer Streifenbesatzung in der Kindleber Straße von Gotha ein weißer Kastenwagen auf, welcher einen desolaten und schrottreifen Zustand aufwies. Bei genauerer Betrachtung schien das Fahrzeug jedoch erst vor vier Monaten schadlos durch die Hauptuntersuchung gekommen zu sein. Die Beamten stellten bald fest, dass es so einige Ungereimtheiten gibt. Der Allgemeinzustand des Fahrzeugs entsprach nicht den Vorschriften des Straßenverkehrs und die Prüfung beim KBA in Flensburg lies keine Hauptuntersuchung vom Jahresanfang 2023 erkennen. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel, -papiere und das hintere Kennzeichen sicher, da sich vor Ort der Verdacht betrügerischer Handlungen verdichtete. (ri)

