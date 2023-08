LPI-GTH: Mit geklautem E-Scooter unterwegs

Ilmenau, Ilm-Kreis (ots) - In der Nacht vom 24.08.2023 zum 25.08.2023 brachen Unbekannte das Fenster einer Arztpraxis in der Prof.-Schmidt-Straße auf und stiegen in das Gebäude ein. Aus der Praxis entwendeten der oder die Täter einige hundert Euro Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03677-601124, Bezugsnummer 0222414/2023 zu melden. (jk) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau ...

