Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Quad im Graben

Siegelbach, Ilm-Kreis (ots)

Am Freitagabend fuhr ein 57-Jähriger mit seinem Quad auf der L3004 von Siegelbach nach Arnstadt. Etwa 500 Meter nach dem Ortsausgang überholte der Quadfahrer einen vorausfahrenden Pkw. Beim Wiedereinscheren jedoch verlor der Mann die Kontrolle über das Quad, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Schwerverletzt wurde der 57-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Das Quad wurde mit einem Totalschaden abgeschleppt. Der Arnstädter hatte das Quad erst am selben Tag erworben. Die Polizei empfiehlt eindringlich, sich nach dem Kauf eines Kraftfahrzeuges zunächst intensiv mit der Handhabung und Reaktion des Fahrzeuges vertraut zu machen, möglichst an einem wenig befahrenen Ort oder Parkplatz. Gegebenenfalls sind auch professionelle Fahrtrainings empfehlenswert. (jk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell