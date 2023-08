LPI-GTH: Einbruch in Arztpraxis

Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots) - Vergangene Nacht gelangten Unbekannte in einen Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Rosa-Luxemburg-Straße. Der oder die Täter entwendeten diverse Lebensmittel, zwei Rücksacke und ein Mountainbike der Marke Merida in der Farbe "weiß". Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0222506/2023 entgegengenommen. (ah) Rückfragen bitte an: ...

