POL-HAM: Diebstahl von Baumarkt-Gelände

Hamm-Rhynern (ots) - Bei einem Unfall auf der Straße Im Zengerott wurden eine 35 Jahre alte Frau und ihre sechs Jahre alte Tochter am Montagmorgen, 3. Juli, schwer verletzt. Die Hammerin war um 10.06 Uhr in einem VW in Fahrtrichtung Osten unterwegs. An der Kreuzung Im Zengerott/ Am Tünner Berg kollidierte sie mit dem Mercedes eines 55-Jährigen. Der Mann aus Eußenheim fuhr auf der Straße Am Tünner Berg in Richtung ...

