Bundespolizeiinspektion See Neustadt / Holstein

BPOLI-See: Bundespolizei schleppt Segelyacht frei

Neustadt (ots)

Am heutigen Donnerstag, gegen 11 Uhr, wurde das Einsatzschiff "Neustadt" von der Rettungsleitstelle See der DGzRS zu einer Hilfeleistung vor Pelzerhaken gerufen. Hier lief eine Segelyacht vor der Küste auf Grund und forderte über den Funkkanal 16 Hilfe an. Das nur zwei Seemeilen entfernte Einsatzschiff der Bundespolizeiinspektion See Neustadt, setzte umgehend ein Kontrollboot aus und verlegte zum Havaristen. Der Havarist war mit drei Personen besetzt und konnte nach kurzer Zeit durch Unterstützung der Bundespolizei freigeschleppt werden. Es gab keinen Wassereinbruch und niemand wurde verletzt. Nach Abschluss der polizeilichem Maßnahmen konnte die Segelyacht ihre Reise in Richtung Fehmarn fortsetzen.

