BPOLI-See: BP 84 "NEUSTADT" in Kiel- "Open-Ship" am Bahnhofskai

Erst am 10. Juni 2023 wurde das neuste Einsatzschiff der Bundespolizei See, mit dem Namen BP 84 "NEUSTADT", in Warnemünde getauft und in Dienst gestellt. Genau eine Woche später machen wir, anlässlich der Kieler Woche 2023, am Bahnhofskai in Kiel fest und heißen jeden interessierten Besucher, jede interessierte Besucherin willkommen an Bord. Neben der Besatzung befinden sich Einstellungsberater der Bundespolizei und Kolleginnen der Nachwuchsgewinnung See auf dem Einsatzschiff, sodass Schüler/ Schülerinnen, aber auch Seiteneinsteiger/-innen, die Möglichkeit haben, sich gezielt über den Bundespolizei-Beruf und den Beruf eines Bundespolizisten auf einem Einsatzschiff zu informieren. Wir laden herzlich zum "Open-Ship" ein: 17.06. und 18.06. von 11:30 bis 18:00 Uhr; 19.06.2023 von 14:00 bis 18:00 Uhr; 20.06.2023 bis 22.06.2023 von 11:30 bis 18:00 Uhr. Wir bitten zu beachten, dass unser Einsatzschiff nicht barrierefrei ist. Außerdem dürfen Haustiere nicht mit an Bord.

