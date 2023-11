Polizei Essen

POL-E: Essen: Ticketautomat an Bushaltestelle gesprengt - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45257 E.-Kupferdreh: Am Dienstagmorgen (14. November) sprengten Unbekannte einen Ticketautomaten an einer Bushaltestelle am Bahnhof Kupferdreh und flüchteten. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Gegen 3 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über eine Explosion in Kupferdreh. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass ein Ticketautomat an der Bahnstraße gesprengt wurde.

Die Täter hatten zuvor auf unbekannte Weise mit der Explosion die Tür des Automaten geöffnet, sodass sie Zugriff auf die Geldkassette erhielten. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung flüchteten die Täter unerkannt.

Ob die Unbekannten Beute gemacht haben ist Teil der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei sucht zudem nach Zeugen. Wenn Sie gegen 3 Uhr im Bereich des Kupferdreher Bahnhofs etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201-829/0 bei dem Kriminalkommissariat 11 der Polizei Essen./Hey

