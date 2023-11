Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Fahrradfahrer übersehen - 23-Jähriger leicht verletzt.

Lippe (ots)

Ein 23-jähriger Fahrradfahrer wurde am Donnerstagnachmittag (09.11.2023) gegen 16:10 Uhr an der Einmündung Detmolder Weg / Bodelschwinghstraße leicht verletzt. Ein Detmolder fuhr entgegen der Fahrtrichtung auf dem Fahrradstreifen in Richtung Innenstadt auf dem Detmolder Weg. Eine 68-jährige Lemgoerin übersah den Fahrradfahrer beim Rechtsabbiegen in die Bodelschwinghstraße. Trotz einer Gefahrenbremsung kam es zu einem Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 200 Euro.

