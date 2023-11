Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Öffentlichkeitsfahndung nach Erpressung.

Lippe (ots)

Die Kreispolizeibehörde Lippe bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung einer Erpressung. Am 27.07.2023 wurde ein 19-Jähriger in der Detmolder Innenstadt unter Gewaltandrohung gezwungen, einen Handyvertrag mit einem hochwertigen Mobiltelefon abzuschließen. Der Täter nahm das Handy an sich und flüchtete anschließend. Bei Vertragsabschluss wurde der Täter von der Raumüberwachungsanlage im Geschäft erfasst. Die Polizei Lippe hat Fotos des Tatverdächtigen veröffentlicht, die aufgrund eines richterlichen Beschlusses nun publiziert werden können. Es wird jetzt um Hilfe bei der Identifizierung der Person gebeten. Weitere Informationen und die Fotos sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/119305 zu finden. Hinweise richten Sie bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell