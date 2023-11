Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Versuchter Raubüberfall - Zeugenaufruf.

Lippe (ots)

Am Montagabend (06.11.2023) wurde eine 68-jährige Detmolderin auf der Allee von drei unbekannten männlichen Personen angesprochen und aufgefordert, mit ihrem Fahrrad stehen zu bleiben. Die Täter verlangten gegen 20:10 Uhr in Höhe der ehemaligen Gaststätte "Obere Mühle" Bargeld und ihr Mobiltelefon von der Frau. Da sie keine Wertgegenstände bei sich trug, konnten die Täter keine Beute machen. Sie flüchteten daraufhin in Richtung Paderborner Straße. Die drei männlichen Täter trugen schwarze Kleidung, Sturmhauben und Handschuhe. Sie waren zwischen 16 und18 Jahre alt. Einer war als ca. 1,68 m groß und mit etwas dicklichere Statur beschrieben, die anderen beiden seien ca. 1,8 m und von sportlich-schlanker Statur. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Männern machen können, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05316090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell