Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Golf-Fahrer verletzt 15-jährigen Radfahrer - Fahrerflucht.

Lippe (ots)

Am Mittwochabend (09.11.2023) ereignete sich auf der Max-Planck-Straße in Fahrtrichtung Holzhausen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriger Fahrradfahrer von einem schwarzen Volkswagen Golf erfasst wurde. Der Vorfall ereignete sich gegen 22:45 Uhr. Der Jugendliche fuhr links an einem parkenden Lastkraftwagen vorbei und wurde beim Ausscheren von dem Golf überholt. Dabei kollidierte der rechte Außenspiegel des Autos mit dem Fahrradlenker, wodurch der 15-Jährige die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich das Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Es wurde beobachtete, wie das Fahrzeug etwa 500 Meter weiter in Fahrtrichtung Holzhausen anhielt. Eine Person stieg nach Zeugenaussagen aus, entfernte den losen Außenspiegel und warf ihn in das Fahrzeug. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor. Im Golf sollen sich fünf junge Männer befunden haben, die laut Musik hörten. Die Polizei bittet um Hinweise zum Pkw oder dem Fahrer des Golfs. Bitte melden Sie sich beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231 6090. Ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell