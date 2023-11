Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Schlägerei - Vier Verletzte.

Lippe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (08/09.11.2023) wurde die Polizei Lippe zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten gerufen. Gegen 23:30 Uhr kam es zu einem Streit zwischen einer Familie, die in der Straße Im Rosenhagen wohnt, und einem 19-jährigen Detmolder. Der Detmolder hatte seinen PKW vor dem Wohnhaus geparkt. Nach bisherigen Erkenntnissen sprachen Anwohner den 19-Jährigen aufgrund lauter Musik auf dem Fahrzeug an, was zu einem Streit führte. Dieser eskalierte schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der Schlagwerkzeuge und eine PTB-Schusswaffe eingesetzt wurden. Der 19-Jährige und zwei weitere Personen, ein 36-Jähriger und ein 62-Jähriger wurden leicht verletzt. Ein 20-Jähriger wurde schwer verletzt und befindet sich stationär im Krankenhaus. Die Polizei konnte eine PTB-Waffe vor Ort sicherstellen, welchen nach ersten Erkenntnissen auch eingesetzt wurde. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet. Die genauen Hintergründe und der Tatablauf sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.

