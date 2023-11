Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zeugen nach Fahrraddiebstahl am Leopoldinum gesucht.

Lippe (ots)

Am Montagmorgen (06.11.2023) zwischen 07:40 Uhr und 09:10 Uhr entwendeten Unbekannte ein Mountainbike am Gymnasium "Leopoldinum" in der Hornschen Straße. Das Fahrrad war außerhalb der Fahrradabstellanlage des Gymnasiums angeschlossen. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein "Trek" in grau mit schwarz-brauner Bereifung "Maxxis". Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zum Tatzeitpunkt gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell