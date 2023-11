Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Hausbewohner überrascht Einbrecher.

Lippe (ots)

In den frühen Dienstagmorgenstunden (07.11.2023) gegen 04:30 Uhr drang ein unbekannter Täter unberechtigt in ein Haus in der Pestalozzistraße ein und durchsuchte die Kellerräume. Dabei entwendete er ein weißes Mountainbike der Marke Stevens. Als der Hausbewohner den Einbrecher überraschte, flüchtete dieser mit dem gestohlenen Fahrrad. Zusätzlich versuchte der Täter einen Schuhkarton mit Lebensmitteln zu entwenden, den er auf der Flucht verlor. Der Hausbewohner verfolgte den Täter kurzzeitig, jedoch konnte dieser in Richtung Brückenstraße entkommen. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 1,80 m groß, schlanke Statur, ungefähr 20 Jahre alt, dunkle kurze Haare. Er trug eine lange Jacke in dunkelgrün mit einem hellen Rand an der Kapuze, ähnlich einem Mantel. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090 zu melden.

