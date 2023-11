Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Streifenwagen am Schlänger Markt mutwillig beschädigt.

Lippe (ots)

Während der Feierlichkeiten am Schlänger Markt wurde ein Streifenwagen der Bezirksdienstbeamten der Polizei Lippe vorsätzlich beschädigt. Unbekannte Täter rissen den Heckscheibenwischer ab und ritzten ein Herz in den Seitenspiegel des Fahrzeugs. Der Streifenwagen war während des Einsatzes am Kirchplatz geparkt. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum von Freitagabend bis Samstagfrüh (03./04.11.2023) zwischen 18:30 und 03:30 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dieser Zeit am Streifenwagen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 5 unter der Rufnummer 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell