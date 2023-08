Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Ladendiebe in Ganderkesee gestellt

Delmenhorst (ots)

Gemeinschaftlich wollten am Mittwoch, 09. August 2023, gegen 12:40 Uhr, mehrere Männer einen Diebstahl in einem Lebensmitteldiscounter in Ganderkesee begehen. Die Tat konnte vereitelt werden.

Zwei Männer betraten zunächst mit einem Einkaufswagen den Discounter in der Raiffeisenstraße und befüllten diesen mit Kaffeepackungen im Wert von mehr als 400 Euro. Einer der Männer passierte den Kassenbereich und ermöglichte es seinem Komplizen, mit dem gefüllten Einkaufswagen den Markt zu verlassen. Mitarbeiterinnen wurden auf den Diebstahl aufmerksam und verfolgten die Männer, die den Einkaufswagen mitsamt Diebesgut auf dem Parkplatz zurückließen und getrennt voneinander flüchteten. In die Verfolgung schaltete sich auch der Detektiv eines benachbarten Supermarktes ein, so dass ein Tatverdächtiger zeitnah im Bereich der Wittekindstraße, der zweite in Höhe der Einmündung zur Straße "Am Schürbusch" gestellt werden konnte.

Beide Tatverdächtige wurden bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Gegen die beiden Männer im Alter von 21 und 37 Jahren leiteten die Beamten ein Verfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ein. Im Rahmen der Fahndung wurden zudem zwei weitere Männer gestellt, die die Tatbegehung unterstützt haben könnten. Auch gegen diese beiden Männer im Alter von 23 und 57 Jahren richtet sich das Verfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde die Durchsuchung von zwei Wohnungen in Delmenhorst und die Beschlagnahme der Mobiltelefone und weiterer Beweismittel angeordnet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell