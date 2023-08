Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

In Wildeshausen sind am Mittwoch, 09. August 2023, gegen 16:00 Uhr, zwei Pkw zusammengestoßen. Personen wurden nicht verletzt.

Ein 36-jähriger Mann aus Hude befuhr die Delmenhorster Straße mit einem SUV in Richtung Bundesstraße. An der Kreuzung musste er zunächst vor der roten Ampel halten. Auch nachdem diese auf Grün wechselte, blieb er stehen und ließ einen Rettungswagen passieren, der mit eingeschaltetem Martinshorn in den Kreuzungsbereich eingefahren war. Eine 33-jährige Oldenburgerin nahm den Rettungswagen nicht wahr, fuhr mit einem Ford bei Grünlicht zeigender Ampel an und auf das Heck des SUV auf.

Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 7.500 Euro.

