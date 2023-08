POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Delmenhorst (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache ist am Dienstag, 08. August 2023, ein Kleinwagen in Dötlingen in Brand geraten. Eine Anwohnerin aus der Straße "Am Landwehrsberg" hörte gegen 22:20 Uhr Knallgeräusche und sah, dass der auf ihrer Einfahrt stehende Kleinwagen in Flammen stand. Die alarmierten Feuerwehren aus Dötlingen und Neerstedt rückten mit sechs Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften aus. Sie ...

