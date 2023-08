Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Eine Person wurde am Dienstag, 08. August 2023, gegen 14:00 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Zur Unfallzeit befuhr eine 33-jährige Delmenhorsterin mit einem Kleinwagen die Wildeshauser Straße in Richtung Autobahn 28. An der Rotlicht zeigenden Ampelanlage in Höhe vom Hundertster Weg musste sie halten. Ihr folgte ein 35-jähriger Mann aus Bramsche, der mit einem Kleintransporter ebenfalls anhielt. Im Starkregen reagierte der dann folgende 19-jährige Delmenhorster zu spät. Er fuhr mit einem VW auf den Kleintransporter auf, der wiederum auf den Kleinwagen geschoben wurde.

Der Fahrer des Kleintransporters erlitt durch die Wucht des Aufpralls leichte Verletzungen. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt, musste aber nicht in einem Krankenhaus versorgt werden. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von 12.000 Euro. Der VW des Unfallverursachers verkeilte sich unter dem Kleintransporter und war nicht mehr fahrbereit. Am Kleinwagen der Delmenhorsterin entstanden keine sichtbaren Schäden.

