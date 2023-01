Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Mann mit offenem Haftbefehl führt unter Drogeneinfluss einen E-Scooter

Ratzeburg (ots)

30. Januar 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 29.01.2023 - Lauenburg

Am frühen Sonntagmorgen (29.01.2023), gegen 00.05 Uhr, wurde eine Streifenwagenbesatzung in der Berliner Straße in Lauenburg auf einen E-Scooter-Fahrer aufmerksam. Der 26-jährige Lauenburger war den Beamten persönlich bekannt, da sie bereits nach ihm fahndeten, um zwei offene Haftbefehle eines Amtsgerichtes vollstrecken zu können. Der Lauenburger nahm die Beamten wahr und verschwand in einem nahegelegenen Mehrfamilienhaus, um sich der Festnahme entziehen zu können.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnte den 26-jährigen in einem nicht ausgebauten und frei zugänglichen Dachgeschossbereich, zwischen Dämmmaterial liegend, ausfindig machen und vorläufig festnehmen.

Da er zudem den Konsum von Betäubungsmitteln einräumte, musste er sich einer Blutprobenentnahme stellen.

Ihn erwartet neben einem Aufenthalt in einer Justizvollzugsanstalt auch ein Verfahren wegen Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinfluss.

