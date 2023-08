Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw-Brand in Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Dienstag, 08. August 2023, ein Kleinwagen in Dötlingen in Brand geraten.

Eine Anwohnerin aus der Straße "Am Landwehrsberg" hörte gegen 22:20 Uhr Knallgeräusche und sah, dass der auf ihrer Einfahrt stehende Kleinwagen in Flammen stand. Die alarmierten Feuerwehren aus Dötlingen und Neerstedt rückten mit sechs Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften aus. Sie verhinderten, dass die Flammen auf das hölzerne Wohnhaus übergriffen. Der Pkw brannte aber vollständig aus. Die Schäden am Pkw wurden auf etwa 8.000 Euro beziffert. Durch die Hitzeentwicklung und Löschwasser entstanden auch am Wohnhaus Schäden in noch unbekannter Höhe.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

