Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auseinandersetzung in der Innenstadt/Versuchter Wohnungseinbruch

Iserlohn (ots)

Ein 42-jähriger Iserlohner war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 00:25 Uhr, zusammen mit einer 33-Jährigen fußläufig im Bereich Laarstraße/Schillerplatz unterwegs. Ohne bislang erkennbaren Grund wurde der 42-Jährige dort durch 5-6 maskierte Personen attackiert und durch Schläge und Tritte leicht verletzt. Als seine Begleiterin das Handy zückte, um die Polizei zu informieren, nahm es ihr einer der Unbekannte aus der Hand. Mit dem Handy rannten die Unbekannten in Richtung Theodor-Heuss-Ring davon. Der 42-Jährige benötigte keinen Rettungswagen. Die Polizei ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung und wegen eines Dieb-stahls. Zeugenhinweise zu den unbekannten Tatverdächtigen nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (schl)

Vermutlich zwischen dem 17.06 und 28.06 versuchten Unbekannte in ein Haus in der Bahnhofstraße in Iserlohn-Letmathe einzubrechen. Die Haustür wies entsprechende Schäden der Verkleidung und im Bereich des Schlosses auf. Die Täter gelangten nicht ins Innere. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell