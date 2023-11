Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Tankbetrug mit überklebten Kennzeichen.

Lippe (ots)

Am Dienstagabend (07.11.2023) beging ein unbekannter Täter gegen 21:40 Uhr Tankbetrug an einer Tankstelle in der Hornschen Straße. Der Täter fuhr einen roten Peugeot 307 Kombi und tankte sein Fahrzeug. Um 21:43 Uhr verließ er die Tankstelle in Richtung Detmold, ohne zu bezahlen. Das Kennzeichen des Fahrzeugs war mit falschen Buchstaben/Zahlen überklebt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, zwischen 40 und 50 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, normale Statur, schwarze Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze, halblange Lederjacke, eine schwarze Jeanshose und schwarze Schuhe. Die Überwachungsanlage der Tankstelle hat das Tatgeschehen aufgezeichnet. Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug oder den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 6 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

