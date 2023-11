POL-LIP: Bad Salzuflen. Mann ohne Führerschein - Blutprobe entnommen.

Lippe (ots) - In der Hamburger Straße wurden am 01.11.2023 gegen 15 Uhr mindestens fünf Pkw beschädigt. Bei den betroffenen Fahrzeugen wurden die Scheibenwischer beschädigt oder entfernt. Eine Zeugin konnte zwei Kinder beobachten, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Das erste Kind wird als männlich, 7-8 Jahre alt, 1,40 m groß, mit braunen Haaren und ...

mehr