POL-LIP: Detmold. Einbruch in Wohnung im zweiten Stock.

Am Montag (06.11.2023) zwischen 06:00 Uhr und 17:30 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Saganer Straße ein, während der Bewohner abwesend war. Es ist derzeit noch nicht bekannt, ob Ge-genstände entwendet wurden. Falls Ihnen im genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder Sie Zeuge des Vorfalls wurden, bitten wir Sie, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

