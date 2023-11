Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Rettungssanitäter bei Einsatz verletzt.

Lippe (ots)

Während der Erstversorgung einer vermeintlich hilflosen 28-jährigen Frau in der Engelbert-Kaempfer-Straße am Freitagabend (03.11.2023) gegen 20:30 Uhr wurde ein 53-jähriger Rettungssanitäter von der Barntruperin gebissen und leicht verletzt. Die Frau zeigte sich während des gesamten Einsatzes unkooperativ, aggressiv und handgreiflich gegenüber dem Rettungsteam, Passanten und den hinzugezogenen Polizeibeamten vor Ort. Zum Schutz der Einsatzkräfte und anderer Personen wurde sie in Gewahrsam genommen und es wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen die 28-Jährige wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen ermittelt.

