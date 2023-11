POL-LIP: Lage. Schmuck aus Einfamilienhaus entwendet.

Polizei Lippe

Ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße wurde zum Ziel eines Einbruchs, bei dem Schmuck entwendet wurde. Unbekannte Täter drangen gewaltsam über die Terrassentür im Erdgeschoss ein. Zwischen 09:00 und 13:00 Uhr am Sonntag (05.11.2023) durchsuchten die Täter sämtliche Räume nach wertvoller Beute und entwendeten Schmuck im niedrigen dreistelligen Bereich. Anschließend entkamen sie unerkannt in unbekannte Richtung. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090 zu melden.

