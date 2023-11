Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Polizei ermittelt nach tätlichen Auseinandersetzungen bei Kreisliga-Spiel.

Lippe (ots)

Bei einem Kreisliga-Spiel zwischen dem FC Augustdorf III und dem FC Cavo Lage kam es am Sonntagnachmittag (05.11.2023) zu gewalttätigen Auseinandersetzungen auf dem Vereinsgelände des FC Augustdorf e.V. in der Haustenbecker Straße. Ein 21-jähriger Ordner aus Augustdorf wurde schwer verletzt, nachdem er von einem Lagenser Spieler mit der Faust geschlagen wurde. Zusätzlich wurde er von einem vermeintlichen Fan mit einem Regenschirm attackiert. Der Verletzte wurde in ein Spezial-Klinikum gebracht. Zudem wurde ein 34-jähriger Spieler aus Augustdorf bei einem Angriff mit einem Tritt am Bein leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung in beiden Fällen.

