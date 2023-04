Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz

Zwei Männer nach versuchtem Einbruch in Keller festgenommen

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

In der Nacht zu Freitag (28.04.2023) konnten Beamte des 2. Polizeireviers Lübeck zwei Männer in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in Lübeck St. Lorenz vorläufig festnehmen. Die Tatverdächtigen stehen im Verdacht, in den Keller des Hauses eingebrochen zu sein. Beide sollen noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 02:15 Uhr stellte ein Bewohner verdächtige Geräusche im Kellerbereich des betroffenen Mehrfamilienhauses im Steinrader Weg fest. Aufgrund der Vermutung, dass sich Einbrecher im Haus befinden könnten, meldete er sich umgehend bei der Polizei.

Die alarmierten Beamten des 2. Polizeireviers umstellten mit weiteren angeforderten Funkwagenbesatzungen zunächst das betroffene Mehrfamilienhaus. Im Anschluss konnten sie im Kellerbereich des Hauses zwei Männer im Alter von 37 und 46 Jahren feststellen und vorläufig festnehmen. Es stellte sich heraus, dass die Lübecker bereits eine massive Zugangstür sowie einen Kellerverschlag aufgebrochen hatten. Hierfür erforderliche Tatwerkzeuge sowie Beweismittel konnten die Beamten noch am Tatort sicherstellen.

Die beiden festgenommenen Lübecker sollen noch heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck einem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen die Männer wird aufgrund des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

