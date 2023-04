Lübeck (ots) - Gemeinsame Medieninformation der Polizeidirektion Lübeck sowie der Lübecker Staatsanwaltschaft: Am Dienstagabend (25.04.) brach im Außenbereich eines Hotels am Neustädter Yachthafen ein Feuer aus. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Hotelgebäude verhindern. Hotelgäste wurden nicht verletzt. Gegen 20 Uhr löste die Brandmeldeanlage eines Hotels in der Straße An der Wiek aus, nachdem es zu ...

