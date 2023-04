Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Neustadt

Feuer zerstört Hotelterrasse

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Polizeidirektion Lübeck sowie der Lübecker Staatsanwaltschaft:

Am Dienstagabend (25.04.) brach im Außenbereich eines Hotels am Neustädter Yachthafen ein Feuer aus. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Hotelgebäude verhindern. Hotelgäste wurden nicht verletzt.

Gegen 20 Uhr löste die Brandmeldeanlage eines Hotels in der Straße An der Wiek aus, nachdem es zu einer Rauchentwicklung im Bereich der Restaurantterrasse gekommen war. Als die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr eintrafen, stand die Dachterrasse bereits in Vollbrand und die Flammen drohten auf den Gebäudekomplex überzugreifen, was durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt i.H. verhindert werden konnte.

Durch die Hitzeentwicklung zerbarsten zwei Fensterscheiben des Restaurants. Außerdem wurden die Holzterrasse sowie der darunter befindliche Unterstand, der als Lagerraum für Müllbehältnisse fungiert, vollständig beschädigt, sodass Einsturzgefahr besteht. Der Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt.

Personen blieben unverletzt.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Lübeck haben den Brandort noch am Abend beschlagnahmt. Warum die Dachterrasse in Brand geraten ist, ermittelt die Kriminalpolizei in Neustadt i.H.. Vor diesem Hintergrund werden Zeugen gesucht, die zwischen 19 Uhr und 20:30 Uhr verdächtige Beobachtungen im näheren Umfeld gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04561-6150 oder per E-Mail an Neustadt.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Nachfragen zu dieser Medien-Information beantwortet die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Claudia Struck, Pressesprecherin der Polizeidirektion Lübeck

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell