POL-LIP: Bad Salzuflen - Fußgänger angefahren, Polizei sucht Unfallverursacher

(KF)Am Freitagnachmittag, gegen etwa 14:00 Uhr, verließ ein Autofahrer mit einem hellen Bulli, über den Schnatweg ein Tankstellengelände an der Herforder Straße. Als der Fahrzeugführer vom Schnatweg auf die Herforder Straße abbiegen wollte, fuhr er einen älteren Herrn mit Gehhilfe an. Der Rentner war als Fußgänger auf dem Gehweg der Herforder Straße in Richtung Herford unterwegs. Durch den Anstoß stürzte der ältere Herr und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher, wahrscheinlich Fahrzeugführer eines hellen Transporters, stieg aus und half dem Fußgänger wieder auf die Beine. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne seine Personaldaten bekannt zu geben. Die Polizei bittet den Unfallverursacher sich zu melden. Weiter sind Zeugen gefragt, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 6090.

