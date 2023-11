Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal - Eine Person bei Abbiegeunfall verletzt

Lippe (ots)

(KF)Am Samstagmorgen befuhr ein 61-jähriger Mann aus Kalletal mit seinem Kleintransporter Renault Master die Straße Hellinghausen und wollte von dort nach links in die Auffahrt zur B 238 einbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah der Kleinlasterfahrer einen entgegenkommenden PKW Fiat, mit dem eine 66-jährige Kalletalerin in Richtung Vlotho unterwegs war. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Bei dem Aufprall wurde die PKW-Fahrerin verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Detmold transportiert. An den beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Diese mussten abgeschleppt werden. Zeugen zum Unfallhergang mögen sich bitte beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 6090, melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell