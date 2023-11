Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Elektrofachgeschäft - Täter flüchten ohne Beute.

Donnerstagnacht (02.11.2023) gegen 23:30 Uhr wurde ein Alarm in einem Elektrofachgeschäft in der Hoffmannstraße ausgelöst. Unbekannte Täter versuchten gewaltsam über den Haupteingang einzudringen, wurden jedoch durch Sicherheitsmaßnahmen daran gehindert in den Verkaufsraum zu gelangen. Die Täter entkamen unerkannt in unbekannte Richtung. Sie hinterließen lediglich Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090 zu melden.

