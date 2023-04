Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Tatverdächtiger nach Einbruch in Supermarkt festgenommen

Recklinghausen (ots)

Bei einem Einbruch in einen Supermarkt an der Paschenbergstraße wurde am frühen Freitagmorgen, gegen 04:30 Uhr, Alarm ausgelöst. Vor Ort konnten die eingesetzten Polizeibeamten im Gebäude einen 28-Jährigen, der in Herten wohnt, festnehmen.

Im Supermarkt waren Tüten mit Lebensmitteln und Tabakwaren zum Abtransport bereitgestellt. Um in das Gebäude zu gelangen hatte der Täter zwei Schiebetüren zur Seite gedrückt.

