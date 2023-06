Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

PSt. Rüsselsheim (ots)

Raunheim: In der Zeit zwischen Donnerstag (01.06.), 18:00 Uhr und Freitag (02.06.), 05:00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen VW Crafter, der in der Straße "An der Lache" am Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa 2500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das auf der Fahrerseite beschädigt wurde. Sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die PSt. Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142 696-530 entgegen.

