POL-DADI: Rennradfahrer schwer verletzt

Pfungstadt (ots) - Am Sonntag, den 04.06. ereignete sich gegen 07:45 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf der Westumgehung zwischen Bergstraße und Am Rollweg. Ein 32-Jähriger Autofahrer befuhr die Westumgehung in Richtung Hahn als ihm ein schwarzer Audi A4 oder A6 entgegen kam. Da der Wagenlenker des schwarzen Audi kam zu weit in den Gegenverkehr, weshalb der der 32-Jährige mit seinem PKW nach rechts ausweichen musste. Er ...

