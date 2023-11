Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Unfallverursacher flüchtet nach Ausweichmanöver. Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

Lippe (ots)

Am Dienstagmittag (31.10.2023) ereignete sich auf der Bundesstraße 1 in Fahrtrichtung Blomberg ein gefährliches Ausweichmanöver. Eine 35-jährige Extertalerin musste einem silbernen SUV ausweichen, der ihr in der Kurve zwischen der Abfahrt Richtung Vahlhausen und der Abfahrt Richtung Belle entgegenkam. Dabei wurde der rechte vordere Reifen ihres VW Golfs beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell