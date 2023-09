Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Geldautomat angegangen; Ermittlungserfolg nach Betrug; Verkehrsunfälle; Einbrüche

Geldausgabeautomat angegangen (Zeugenaufruf)

Ein oder mehrere Unbekannte haben sich in der Nacht zum Montag an einem Geldausgabeautomaten in der Ferdinand-Lassalle-Straße zu schaffen gemacht. In der Zeit zwischen 1.15 Uhr und vier Uhr wurde offensichtlich versucht, das Gerät gewaltsam zu öffnen. Der Versuch misslang, sodass nach derzeitigem Kenntnisstand nichts entwendet wurde. Allerdings dürfte sich der Sachschaden auf mehrere tausend Euro belaufen. Das Kriminalkommissariat Reutlingen ermittelt und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum in der Ferdinand-Lassalle-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (mr)

Reutlingen (RT): Schneller Ermittlungserfolg nach Betrug

Ein schneller Ermittlungserfolg ist den Beamten des Polizeireviers Reutlingen gelungen, nachdem es am vergangenen Donnerstag zu einem Betrug gekommen war. Eine 54 Jahre alte Frau aus Reutlingen erhielt am Donnerstag gegen 14 Uhr einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter und wurde hierbei zu einer Überweisung in Höhe von knapp 20.000 Euro getäuscht. Bereits am Folgetag führten umfangreiche Ermittlungen auf die Spuren zunächst zweier mutmaßlicher Tatverdächtigen im Alter von 48 und 55 Jahren und schließlich zu einem weiteren Tatverdächtigen im Alter von 43 Jahren. Letzterer hatte im Rahmen der Festnahme versucht, mit seinem Pkw Merdes-Benz G-Klasse zu flüchten, wobei er jedoch in der Straße Am Heilbrunnen alleinbeteiligt verunfallte und schließlich festgenommen werden konnte. Hierbei fanden und beschlagnahmten die Ermittler das mutmaßlich betrügerisch erlangte und zwischenzeitlich abgehobene Bargeld. Alle drei Tatverdächtigen, die im Landkreis Reutlingen wohnhaft sind, wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen, bis sie sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten müssen. (jp)

Sonnenbühl (RT): Mit Gegenverkehr kollidiert

Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen auf der Straße Bei der Stellheck ereignet hat. Ein 22-Jähriger war gegen 7.40 Uhr mit seinem VW Caddy von Erpfingen herkommend auf der Straße in Richtung Trochtelfingen unterwegs. Im Bereich der dortigen Stallungen kam er mit seinem Wagen offenbar infolge der blendenden Sonne auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte der Caddy seitlich mit dem entgegenkommenden VW Polo einer 19-Jährigen. Diese wurde dabei nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Auch die Feuerwehr war vorsorglich zur Unfallstelle ausgerückt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. (rd)

Sonnenbühl (RT): In Hotel eingebrochen (Zeugenaufruf)

In ein Hotel in der Egelsbergstraße sind Unbekannte von Sonntag auf Montag eingebrochen. Zwischen 22.30 Uhr und 7.50 Uhr brachen die Täter eine Tür auf und verschafften sich so Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Dort brachen sie eine weitere Tür auf. In einem Büro machten sie sich gewaltsam an einem Tresor zu schaffen und entwendeten diesen samt Inhalt. Der Polizeiposten Alb hat die ersten Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07129 928620 zu melden. (rd)

Unterensingen (ES): Kind bei Unfall verletzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 13-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Hofgasse erlitten. Der Junge war gegen 7.15 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Esslinger Straße unterwegs und bog an der Kreuzung mit der Hofgasse nach rechts in diese ab. Dabei geriet er offenbar zu weit nach links und kollidierte mit dem auf der Hofgasse langsam in Richtung Esslinger Straße fahrenden Renault Clio einer 21-Jährigen. Der 13-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die lediglich am Fahrrad entstandenen Sachschäden können noch nicht beziffert werden. (rd)

Weilheim (ES): In Vereinsheim eingebrochen

Ein Vereinsheim in der Kirchheimer Straße ist zwischen Sonntag und Montag ins Visier eines Einbrechers geraten. Wie am Montagmorgen, gegen 6.15 Uhr, entdeckt wurde, hatte sich der Täter durch das Aufhebeln einer Tür Zugang zum Gastraum verschafft und im Inneren durch brachiales Vorgehen weitere Türen geöffnet. Auf seiner Suche nach Wertgegenständen stieß der Kriminelle auf etwas Bargeld, das er mitgehen ließ. Der angerichtete Sachschaden dürfte den Wert des Diebesguts um ein Vielfaches übersteigen. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (mr)

