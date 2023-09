Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Raubdelikt - KPI Gera sucht Zeugen

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Die Kripo in Gera ermittelt seit gestern Abend (11.09.2023) zu einem versuchten Raubdelikt zum Nachteil einer 58-jährigen Frau. Nach vorliegenden Informationen wurde die Frau gegen halb zwölf in der Nacht von drei Personen angesprochen und belästigt. In der Folge versuchte das Trio die Handtasche der Dame zu entreißen, was ihnen letzten Endes aber nicht gelang. Zudem führten die Täter ein Messer mit sich. Durch lautes Rufen machte die Geschädigte auf sich aufmerksam und Zeugen eilten herbei. Die drei Täter, bestehend aus zwei jungen Männern und einer jungen Frau flüchteten kurzerhand in unbekannte Richtung. Trotz Fahndung konnten sie nicht gestellt werden. Für die leicht verletzte Geschädigte wurde ein Rettungswagen angefordert. Die Kripo sucht nun nach Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen bzw. dem Räubertrio geben können. (Bezugsnummer 0238748/2023). Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell