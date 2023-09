LPI-G: Verkehrsunfall mit Verletzten

Gera (ots) - Gera: In der Zeit von Freitag (08.09.2023) zu Montag (11.09.2023) verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer in der Erich-Mühsam-Straße ansässigen Firma, so dass nun die Kripo in Gera ermittelt. Die Einbrecher durchsuchten dabei mehrere Räumlichkeiten der Firma und stahlen u.a. ein Laptop und Bargeld. Im Zuge der Ermittlungen werden nun Zeugen gesucht, die Hinweise zum ...

