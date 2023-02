Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei nimmt mutmaßliche Fahrraddiebe fest - Monheim am Rhein - 2302024

Mettmann (ots)

In Monheim am Rhein hat die Polizei am Montag (6. Februar 2023) dank des Hinweises eines aufmerksamen Zeugen zwei mutmaßliche Fahrraddiebe auf frischer Tat festnehmen können.

Folgendes war geschehen:

Gegen 15:30 Uhr meldete sich ein Anwohner der Brandenburger Allee im Berliner Viertel telefonisch bei der Polizei, weil er zwei Männer dabei beobachtet hatte, wie diese zwei Kinderfahrräder in einen Transporter mit ausländischem Kennzeichen luden.

Ein Kradfahrer der Polizei war schnell vor Ort und konnte das Duo antreffen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass in dem Transporter Schrott geladen war - und auch die beiden Kinderfahrräder sich noch in dem Transporter befanden. Da die beiden in Gelsenkirchen gemeldeten jungen Männer aus Osteuropa (18 und 20 Jahre alt) hierüber keinen Eigentumsnachweis erbringen konnten, wurden sie wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls vorübergehend festgenommen und zur Wache gebracht, wo sie erkennungsdienstlich behandelt wurden.

Gegen sie wurde im Anschluss ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

