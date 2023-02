Polizei Mettmann

POL-ME: Mutmaßlicher Betrüger schließt Seniorin ein - Erkrath - 2302022

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Ein mutmaßlicher Betrüger hat sich am Montag (6. Februar 2023) Zugang zur Wohnung einer Seniorin in Erkrath verschafft, indem er sich als Handwerker ausgab. Er schloss die Frau im Bad ein und durchsuchte anschließend die Wohnung.

Das war geschehen:

Um 14.50 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger an der Wohnungstüre einer Seniorin an der Karschhauser Straße in Erkrath-Hochdahl. Der Mann gab sich als Handwerker aus und gab vor, die Wasseranschlüsse überprüfen zu müssen. Er forderte die 67-Jährige auf, nacheinander Wasserhähne aufzudrehen und laufen zu lassen. Als die Seniorin der Aufforderung nachkam und sich in ihrem Bad befand, verschloss der mutmaßliche Betrüger von außen die Zimmertür. In der Zeit durchsuchte der Tatverdächtige die Wohnung nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde und wie hoch der entstandene Schaden ist, wird derzeit noch ermittelt. Die Seniorin lief zum Fenster und rief Zeugen um Hilfe, die die Polizei verständigten. Die 67-Jährige konnte vor dem Eintreffen der Beamten das Badezimmer eigenständig wieder verlassen, da der Tatverdächtige möglicherweise die Tür wieder aufgeschlossen hatte, bevor er die Wohnung fluchtartig Richtung Hochdahler Markt verließ. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief leider ohne Erfolg.

Der mutmaßliche Betrüger kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 1,80 m bis 1,85 m groß - ca. 30 bis 40 Jahre alt - europäisches Erscheinungsbild - trug einen Stoppelbart - schlanke Statur - braune Haare - trug eine graue Basecap - trug eine dunkle Jacke - trug eine Jeans

Die Polizei in Erkrath bittet um Hinweise: Wer hat den Mann zwischen 14.50 Uhr und 15.20 Uhr im Bereich der Karschhauser Straße gesehen und kann Angaben zu seiner Identität und seinem Aufenthaltsort machen? Die Wache in Erkrath ist jederzeit unter der Nummer 02104 9480-6450 erreichbar.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell